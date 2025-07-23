Şakir Paşa ailesi ekranlara veda etti

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve köklü bir ailenin sanat ve kültürle örülü hayatını konu alan dönem dizisi Şakir Paşa Ailesi, ikinci sezon hazırlıkları sürerken yapımcı firma tarafından iptal edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, dizinin ikinci sezonu artan maliyetler gerekçesiyle rafa kaldırıldı.

Altuntaş, yapım şirketi Medyapım’ın projede yer alan oyunculara artık "serbestsiniz" mesajı gönderdiğini belirtti.

Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'siydi! Bikinisiyle ayna karşısına geçti

Altuntaş’ın paylaşımında, "Biraz önce açıklanan son dakika haberine göre Şakir Paşa Ailesi dizisi artan maliyetler nedeniyle iptal edildi. Dizi, son yılların en olaylı yapımlarından biri olarak hafızalara kazındı" ifadeleri yer aldı.

"Şakir Paşa Ailesi"nde final belirsizliği: Başrolden ayrılık, yapımcıdan yalanlama

Dizi, yayın hayatı boyunca çeşitli sorunlarla gündeme gelmişti. İki kez RTÜK’ten ceza alan, setinde iki kez yangın çıkan yapım, aynı zamanda Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalarla da tartışma yaratmıştı. İlk başta yayından kaldırılması istenen diziye, sonrasında yayın izni verilmişti.

"Şakir Paşa Ailesi"nde final belirsizliği: Başrolden ayrılık, yapımcıdan yalanlama

Yapım sürecindeki en trajik olay ise, dizinin yapım amiri Serkan Sükyan’ın Büyükada’daki çekim hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi olmuştu.

Yapımcı Fatih Aksoy’un ise iptal kararına ilişkin olarak “Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız imkânsız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.