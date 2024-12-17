‘Şakir Paşa Ailesi’ harika başladı

NOW TV’nin yeni sezon işlerinden olan ‘Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’, harika bir başlangıç yaptı. Dizi, reytinglerde tüm kategorilerde 3. sırada yer aldı. 4’ün üzerinde reytingle açılışını yapan dizi, gelecek için umut verdi.

Hikâyesi 1912 yılında başlayan dizi, entrika ve sırlarla dolu ‘Şakir Paşa Ailesi’nin yaşamları ve ilişkilerine odaklanıyor. Dizinin kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi isimler bulunuyor. Dönem dizisi yapmak ve izleyiciye sevdirmek, kolay değildir. Pazar akşamları için alternatif bir iş olmuş. Kostümlerde Avrupai bir hava var. Renkler çok canlı durmuş. Dönem işi olduğunu belli eden daha sönük renklerin tercih edilmesi hikâyeye daha bir lezzet katardı. Yine de geneli baz alırsak, alkışı fazlasıyla hak eden bir iş.

Denise Capezza-Cem Yiğit Üzümoğlu ikilisi, hem dizide geceye damga vurdu hem de sosyal medyada çok konuşuldu. Açıkçası, bu ikiliyi ben de çok beğendim. Reytingi bol olsun.

İrem Derici’den ‘Deli Yangınım’

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İrem Derici, yeni şarkısı ‘Deli Yangınım’ı DMC&Karaduman Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri Günay Çoban’a, müziği ve düzenlemesi Emrah Karaduman’a ait olan şarkıya Samet Eruzun ve Ümit Şahin’in yönetmen koltuğuna oturduğu bir de klip çekilmiş. Enerjik bir şarkı olan ‘Deli Yangınım’, etkileyici sözleri, akılda kalıcı melodisi ve İrem Derici’nin kendine has yorumuyla dinleyenlere müzik ziyafeti sunuyor.

10 yıl önce ‘Zorun Ne Sevgilim’ şarkısında ilk kez bir araya gelen İrem Derici-Emrah Karaduman ikilisi, yine güzel bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

Kadın olma sorununa farklı bakış

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Yılmaz Erdoğan’ın yeni skeçler ekleyerek yeniden kaleme aldığı efsane oyunu, ‘Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni’ adıyla 31 yıl sonra seyirciyle buluşuyor.

Başrolünü Yasemin Yalçın’ın üstlendiği oyun, ilk çağlardan bu yana kadın olma sorunlarını Yılmaz Erdoğan’ın hem güldüren hem de düşündüren kendine has üslubuyla, bir İstanbul siluetinde sahneye taşıyor. Oyunda ayrıca, İlyas İlbey, Eylül İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya, Deniz İnanç, Yağmur Sevgi Koysal ve Yasemin Çıtak rol alıyor.

Oyun, 18 Aralık’ta(yarın) Kozzy AVM-KKM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde, 23 Aralık’ta Sahne Dragos’ta ve 25 Aralık’ta Bakırköy’de yer alan HoP’ta (House of Performance) tiyatroseverlerle buluşacak.