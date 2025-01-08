Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde büyük sürpriz! Köşk yanınca çekimlere ara verilmişti

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Şakir Paşa'nın gerçek torunu rol alacak.

ÇEKİMLERE ARA VERMİŞTİ

Şakir Paşa Ailesi dizisi hikayesiyle gündem olurken yaşanan yangın olayının ardından ekranlara bir süre ara vermişti. Elektrik kaynaklı çıktığı belirtilen yangının ardından köşk yeniden inşaa edildi ve çekimlere başlandı.

GERÇEK TORUNU ROL ALACAK!

12 Ocak'ta özel bir bölümle seyirciyle tekrar buluşacak olan dizide Şakir Paşa'nın gerçek torunu yer alacak. Şakir Paşa’nın torunu ünlü ressam Füreyya Koral’ın torunu. Yani paşanın torununun torunu Serra Şenol Boyvat konuk olarak dahil olacak.