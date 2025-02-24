Şakir Paşa Ailesi yapımcısından yeni hamle! Dizinin kaderini mahkeme belirleyecek

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapım şirketi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davaya bugün itiraz edecek. Dizinin akıbetini mahkemenin Medyapım’ın itirazına vereceği karar belirleyecek. İtiraz kabul edilmediği takdirde dizi yayından kaldırılacak.

BAŞROL OYUNCUDAN BOMBA GÖNDERME

NOW TV kanalında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayını, torunlar Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan'ın mahkemeden aldıkları tedbir kararı sonrasında durduruldu.

Dizinin tekrar yayınları da iptal edilirken, Youtube ve Now TV'den de dizinin eski bölümleri kaldırıldı.

RTÜK tarafından da ceza alan dizide başrol Şakir Paşa'ya hayat veren Fırat Tanış bu konuya sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Fırat Tanış eski bir haberi paylaşarak göndermede bulundu. Haber'de "Halikarnas Balıkçısı'nın evi köfteci çıktı" yazıyordu.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadroda Meryem Uzerli de yer alıyor.