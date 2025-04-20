‘Şakir Paşa Ailesi’nde neler oluyor?

NOW TV’de Pazar akşamları ekrana gelen ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisi; RTÜK’ten aldığı cezalar, sette çıkan yangınlar (İlki Kartal’daki platoda), İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aile üyelerinin talebi üzerine dizinin yayınlarının ve çekiminin durdurulmasına kararı vermesi sonrasında yapılan anlaşmaya krizin aşılması ve dikkat çekici reytingleri ile sezonun en farklı işlerinden birisi olarak daha şimdiden Türk Televizyon Tarihi’ne geçti.

Kadrosunda Vahide Perçin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Helin Kandemir, Fırat Tanış, Meryem Uzerli gibi isimlerin olduğu dizinin son olarak Büyükada’daki setinde çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyan yaşamını yitirdi. Yaşanan üzücü olay sonrası bu akşam (20 Nisan) yeni bölümü yayınlanmayacak MED Yapım imzalı dizi, 27 Nisan’da 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi, aksi bir durum olmazsa, 18 Mayıs’taki 16. bölümüyle sezon finali yapacak.

İlk bölümü 15 Aralık 2024 tarihince izleyicisiyle buluşan ‘Şakir Paşa Ailesi’, üst üste yaşadığı talihsiz olayların ardından zaman atlamasıyla yeni sezonda Hazal Kaya ve Eda Ece’nin de kadroya katılmasıyla yoluna devam edecek.

Neshe, bu kez ters köşe yapacak

Son olarak yayınladığı İngilizce şarkısı ‘Fallin’ ile dikkat çeken Neshe ile 11. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri töreninde karşılaştım.

Geçtiğimiz günlerde Eurovision seçmelerinde San Marino adına yarışan ve yarı finale kadar yükselen Neshe’nin keyfi bir hayli yerindeydi. Bugüne kadar şarkılarını hep İspanyolca ve İngilizce çıkaran Neshe, müziğin evrensel gücünü yetenekleriyle bir araya getirerek Barcelona ile İstanbul arasında âdeta bir kültür köprüsü kuruyor.

Aşkın saflığını ve insanı hayatın zorluklarına rağmen nasıl yükselttiğini anlattığı ‘Fallin’ ile çıkışını sürdüren Neshe, bu kez ters köşe yapacak. Sevenlerine sürpriz yaparak artık Türkçe şarkı da çıkaracağını söyleyen Neshe, çalışmalara başladığını belirtti. Neshe, idolünün ise Ajda Pekkan olduğunu açıkladı.

Ekranlar, lezzet ustası Nevin Şef’i özlemiş

Yaşamını Balıkesir Ayvalık’ta sürdüren Şef Nevin Aydın Us, uzun zaman sonra ilk kez TYT Türk’te ortaya çıktı.

Öncelikle şunu söyleyeyim. O, işinin ehlidir. Çok iyi bir şeftir. Yaptığı yemeklerin en iyisini yapmaya hep özen gösterir. Eşi Tony (Sendur) ağabeyim ile Nevin Şef’i yakından tanıdığım için bunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Nevin Şef, Derya Baykal’ın hazırlayıp sunduğu ‘Hayata Dair’ programına konuk oldu. Keyifli bir yayındı. Kuzu etli terbiyeli Arap saçı, otlu Ege böreği ve yorgan kek olmak üzere birbirinden leziz 3 yemek yaptı.

Nevin Şef’i ekranlar özlemiş. Onu artık daha sık televizyonlarda görmek istiyoruz.