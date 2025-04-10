Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi! İşte son hali

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Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi! İşte son hali

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi. Ünlü ismin yeni saç rengi beğenildi.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, imaj değişikliğine gitti.

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SAÇLARINI BOYATTI

Son olarak "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" diyen Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi.

Saç renginde değişikliğe giden ünlü oyuncunun son paylaşımlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara’da doğdu. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu, 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile hafızalara kazındı.

Aktaş, ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde "Gökçe" karakterine hayat verdi. 2021 yılında yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Benim Hayatım adlı dizide başrol oynadı. 2022 itibarıyla Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide başrolde oynadı.

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