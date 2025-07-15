Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'siydi! Bikinisiyle ayna karşısına geçti

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Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'siydi! Bikinisiyle ayna karşısına geçti

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş soluğu Bodrum'da aldı. Ünlü isim siyah beyaz puantiyeli bikinisiyle peş peşe paylaşım yaptı.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

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Bodrum'da sezonun yorgunluğunu atan güzel oyuncu siyah beyaz puantiyeli bikinisiyle ayna karşısında peş peşe pozlar verdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Nilsu Berfin Aktaş'ın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'bu kızın güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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