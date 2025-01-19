Şakir Paşa Ailesi'nin Donald Trump ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı!

Now TV’de yayınlanmaya başlayan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, ailenin geçmişte yaşadığı olayları yeniden gündeme getirdi ve büyük bir merak uyandırdı.

Osmanlı İmparatorluğu zamanından Cumhuriyet tarihine uzanan etkisiyle Şakir Paşa Ailesi, kültür ve sanat dünyasında derin izler bıraktı. Ailenin en tanınan kişilerinden biri olan Fahrelnissa Zeid, 20. yüzyılın en önemli kadın sanatçılarından biri olarak biliniyor. Fakat son dönemde, Zeid’in 1980’li yıllarda yaptığı bir portreyle beklenmedik bir bağlantı gün yüzüne çıktı.

TRUMP İÇİN PORTRE YAPMIŞLAR!

Fahrelnissa Zeid’in, 1980’li senelerin sonlarında Trump’ın portresini yaptığı iddiaları yıllardır tartışılıyor.

İddialara göre portreyle ilgili ilk somut kanıt, Zeit Magazin arşivinde belirlenen bir fotoğrafla geldi. Arapça ve Farsça yazıların bulunduğu portre, sanatçının imzasını taşıyor ve Trump’ın genç bir iş insanı olduğu dönemde sipariş üzerine yapıldığı ifade ediliyor.

Fakat Trump’ın bu portreyi “fazla büyük” ve “beklentilerinin dışında” bulduğu, hatta portreye olan eleştirilerinde daha incelikli imalar olduğu iddia edildi.

Portrede, sanatçının imzası ve Arapça “Fahrelnissa Zeid” yazısı yer alıyordu. Dizinin ardından portre üzerindeki tartışmalar yeniden konuşulmaya başlandı. Chris Dercon gibi küratörlerin gerçekleştirdiği araştırmalarda, Trump’ın portreyi beğenmediği ve bunu hem boyutları hem de resimde yer alan Arapça ve Farsça yazılara bağladığı iddia ediliyor. Hatta Trump’ın portredeki ifadeyi “fazla efemine” bulmuş.

Zeid’in birçok portresinde cinsiyet rollerini belirsizleştirdiği, özellikle erkek modelleri daha efemine bir üslupla resmettiği biliniyor. Eserin bugünkü akıbeti bilinmemekte. Büyük olasılıkla Trump tarafından korunmadığı ya da imha edildiği düşünülüyor.