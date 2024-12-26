Şakir Paşa Ailesi’nin köşkü yandı Set durdu…

Now TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinden üzücü bir haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, dizi 3. bölümün ardından yayına ara verecek.

SABOTAJ OLABİLİR

Dizinin yapımcıları, çekimlerin yapıldığı platonun bu gece 01:30 civarında çıkan büyük bir yangın sonucu tamamen yandığını duyurdu. Ekipler, yangının çıkış sebebini ve sabotaj olasılığını araştırmak için detaylı bir inceleme başlattı.

Yapımcılar, dizinin 3. bölümünü bu pazar yayınladıktan sonra kısa bir ara verileceğini belirtti. Köşkün yeniden inşa edilmesinin ardından, 4. bölümle birlikte çekimlere devam edileceği açıklandı.

Yapılan açıklama şöyle;

"Bu gece 01.30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa köşkü tamamen yandı. O Sırada sette çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. Bu pazar 3. bölümümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere devam edeceğiz. Saygılarımızla"

TORUNLARI DAVA AÇMIŞTI

Şakir Paşa Ailesi dizisi başlar başlamaz davalık olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şakir Paşa’nın torunu Nermidil Ener Binark’ın çocuğu yayının durdurulması için dava açtı. Davayla ilgili savcılık takipsizlik verdi.

Ardından torunları “Bizden izin alınmadı” şeklinde bir açıklama yayınladı. Yapım şirketi MedYapım konuyla ilgili şu açıklamayı yayınladı:

“Prodüksiyonu şirketimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar isimli dizi ile ilgili olarak kişilik hakları ya da Fikir Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklı haklar da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişi hakkının ihlal edilmediğini; dizideki ana olay örgüsünün basında kamuya açık şekilde erişim olan haberler ve mahkeme kararlarından elde edilen gerçek bilgiler doğrultusunda oluşturulduğunu ve ancak hikayeye yönelik diğer detayların sanat hürriyeti çerçevesinde kurgulandığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”