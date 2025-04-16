Şakir Paşa dizisi için yeni karar verildi. Bir kişi hayatını kaybetmişti

Kaynak: Oda TV
Şakir Paşa dizisi için yeni karar verildi. Bir kişi hayatını kaybetmişti

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde ikinci kez yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen yapım amiri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından dizi ile ilgili karar alındı.

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen yapım amiri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından dizi final kararı aldı.

ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut gibi oyuncuların yer aldığı Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin Büyükada'daki çekimlerinde yangın çıktı.

Çıkan yangında yapım amiri hayatını kaybetti. Dizinin devam edip etmeyeceğine dair ise karar verildi.

İlk yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar isimli dizi yaşanan yangın faciasının ardından final kararı aldı.

Önümüzdeki sezonda da yayınlanması planlanan dizi, Odatv'nin dizi kaynaklarından edindiği bilgilere göre 16'ıncı bölümle final yapacak. Yaşanan üzücü olayların ardından dizinin 4 bölüm sonra final yapacağı öğrenildi.

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