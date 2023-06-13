Sakız ağacı çene kaslarını güçlendirir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Çene kaslarını güçlendiren sakız ağacının faydaları dikkat çekti.

Sakız ağacıyla ilgili detaylar...

ÇENE KASI HANGİSİDİR?

Çeneyi etkileyen, çenenin açılmasından ve kapatılmasından sorumlu birden fazla kas mevcuttur. Bu kaslara çiğneme kasları da nedir. Çiğneme kaslarının anatomisine buradan ulaşabilirsiniz.

SAKIZ AĞACI NEDİR?

Antep fıstığıgiller familyasından; Akdeniz kıyılarında yetişen, 4 m kadar boyunda, sık dallı, çalı görünümünde, kış aylarında yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Çiçekleri küçük ve kırmızı renklidir.

Meyvesi ufak, yuvarlak ve sivri uçludur. Başlangıçta kırmızı renkli iken sonradan siyaha dönüşür. Dal ve gövdesinden sakız elde edilir.

KULLANIM ŞEKLİ

Bu sakızdan bir miktar alınarak dövülüp bala katılıp yenilir. Sakız olarak da çiğnenir.