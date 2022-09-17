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Kemerleri sıkı bağlayın, Şakkadanak Batırel'den son yazısında yeni inciler geldi. Ekonomiyi uçuyor göstermek için kendisi uçtu. Tek rakibi Türk Hava Yolları

Şakkadanak çıkışıyla bilinen yandaş yazar Necmettin Batırel, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı ele aldı. Batırel, "Eylül sonuna kadar Türkiye'ye dolar yağacak" dedi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:04
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Şakkadanak Batırel'den son yazısında yeni inciler geldi: Türkiye'ye dolar yağacak

Kemerleri sıkı bağlayın, Şakkadanak Batırel'den son yazısında yeni inciler geldi. Ekonomiyi uçuyor göstermek için kendisi uçtu. Tek rakibi Türk Hava Yolları
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'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, köşe yazısında dikkat çeken iddialarda bulundu. Necmettin Batırel, yurt dışından Türkiye'ye yoğun bir fon girişi başladığını söylerken, "Eylül sonuna kadar Türkiye'ye dolar yağacak" dedi.

"PARALAR KASALARA SIĞMIYOR"

Batırel, "Kur Korumalı hesap ödemesine rağmen sekiz ayda bütçe 33,1 milyar lira, faiz dışı denge 207,1 milyar lira fazla yazdı. Oysa 2022 yılında bütçede 278 milyar lira açık öngörülmüştü. Bütçemiz açık yerine fazla veriyor, paralar kasalara sığmıyor" dedi. 

"Mali disiplin bozulmadı aksine güçlendi. Hükûmetin harcama yapma kabiliyeti arttı. Büyüme hızının devam etmesi için çok önemli bir destek sağlandı.. Vergi gelirlerinin artması ile bütçede fazlalık oluştu. Vergi geliri nasıl artıyor, fabrikalar tam kapasite çalışıyor, üretiyor, satıyor, kazanıyor. Özetle Türk ekonomisinde büyük bir canlılığa yenisi eklendi...

"TÜRKİYE'YE DOLAR YAĞACAK"

Hükûmete olan inançla yurt dışından kaynağı belirsiz olarak adlandırılan yoğun bir fon girişi başladı. 7 ayda 24,4 milyar dolarlık giriş oldu. 9 Eylül haftası itibarıyla Merkez Bankasının net rezervi 14,1 milyar dolar oldu. Brüt rezervler ise 1 milyar 800 milyon dolarlık artışla 113,7 milyar dolara yükseldi. Eylül sonuna kadar Türkiye'ye dolar yağacak..."

"TÜRKİYE, TARİHÎ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

Batırel ayrıca, "Şanghay iş birliği toplantısında Türkiye çok büyük kazanım elde etti. İki büyük anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le yaptığı görüşmede Rus tahılının da dünya ülkelerine gönderilmesine karar verildi. Moskova Türkiye’ye hem indirimli doğalgaz satışı yapacak, hem de istediğimiz kadar gaz sevk edecek. Çin ile Türkiye arasında ticaret büyük ölçüde arttırılacak. Avrupa’da dev fabrikaların teker teker kapanarak krize sürüklendiği bir ortamda Türkiye, Dünya Gayrisafi Millî Hasılasının %30’una sahip olan Şanghay iş birliği ülkeleriyle yepyeni bir ticari dönem başlattı, tarihî bir başarıya imza attı..." dedi.

 

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Mert mertel
17.09.2022 10:22
Aynen katılıyorum Eylül de olmazsa ekimde olmadı kasımda bilemedin gelecek yıl hiç olmadı ileriki yıllarda şakkadanak yağacak inşallah buna yürekten inanıyorum  
 
Abuzittin
17.09.2022 10:07
Bunlar ne içiyor? Hangi alemde yaşıyorlar?  
 
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