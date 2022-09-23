Abdulkadir Selvi yazdı Saray'dan başka kimse inanmadı. Bundan böyle Şakkadanak Necmettin OUT Abdulkadir Selvi IN

Saray'a yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Selvi, ekonomik sıkıntıların ve hayat pahalılığının en fazla AKP’yi etkilediğini yazdı.

Devamında ise Selvi, Erdoğan’n hayat pahalılığına karşı aldığı önlemlerin etkisini gösterdiğini belirtti.

Selvi, AKP’nin bir dönemler yüzde 32’ye kadar gerilediğini açıklayarak, ”AK Parti, yaz aylarıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Mayıs-haziran ayından itibaren yükselen bir dalgayı yakaladı.” Dedi.

Selvi, “Yüzde 32’lerden yüzde 34’lere doğru başlayan tırmanış AK Parti’yi yüzde 37’ye taşıdı.” İfadelerini kullandı.

AKP’nin anketlerde yüzde 37’ye kadar çıktığına değinen Selvi, “CHP yüzde 23-24 bandında. İYİ Parti yüzde 12.5-13 civarında.” Diye yazdı.

Seçim tarihi yaklaştıkça küçük partilerin cephesinde ilginç bir gelişme gözlemlendiğini vurgulayan Selvi, “İktidarda ve muhalefette oylar büyük partilerin etrafında toplanırken, küçük partiler eriyor.” Diye belirtti.

Bir tek Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi’nde bir yükseliş gözlemlendiğini açıklayan Selvi, “Tabii bu da konjonktürel mi olacak orası belli değil.” Dedi.

ŞAKKADANAK NECMETTİN BATIREL

'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel ise geçitğimiz günlerde ekonomiye güven olduğunu ve 10 yıl sonra ödenecek tahvillerin "kapışıldığını" öne sürerken, dünyanın da "ağzı açık Türkiye'yi izlediğini" öne sürmüştü. Ayrıca Batırel, AKP hükümetinin uyguladığı ekonominin son derece başarılı sonuç verdiğini ileri sürerek, “Hiç korkmayın bize kriz işlemez. Sağlam bütçemiz var, sağlam hükûmetimiz var, sağlam liderimiz var. Daha ne istiyoruz!. Türk halkı gece gündüz çalışarak vatanına hizmet aşkıyla yanan, hazinesinden tek kuruş harcamadan ülkesini böyle nadide bir esere kavuşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bağrına basmasın da ne yapsın.” Demişti.