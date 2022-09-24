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  • Batırel’den Avcılar Atıcılar Klubünü bile güldürecek açıklama. ''Kuru bilerek bu seviyeye getirdi. Peki doları bu seviye

Batırel’den Avcılar Atıcılar Klubünü bile güldürecek açıklama. ''Kuru bilerek bu seviyeye getirdi. Peki doları bu seviyeye kim getirdi

Şakkadanak Necmettin'den yine güldürecek açıklama. Kuru bilerik bu seviyeye getirdiler, şimdi satacaklar. Politika faizinin yüzde 19 olduğu dönemde enflasyon da yüzde 19'du. Peki dolar o günlerde kaç liraydı Necmettin Batırel...

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:12
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Şakkadanak Necmettin'den güldürecek kur açıklaması. Acaba doları bu seviyeye kim getirdi

Batırel’den Avcılar Atıcılar Klubünü bile güldürecek açıklama. ''Kuru bilerek bu seviyeye getirdi. Peki doları bu seviyeye kim getirdi
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Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel  yine inciler döktü. Bugünkü yazısında Şakkadanak Necmettin dolar yorumu Avcılar atıcılar kulübü üyelerini bile güldürecek cinsten.Batırel, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla ilgili olarak da "Faiz indi ama kurlar aşırı yükselmedi. Niye? Bir defa dolar/TL tarihî zirvesini test etti. Aslında kuru bilerek bu seviyeye getirdiler, şimdi satacaklar... Merkez Bankasının rezervleri 115 milyar dolara dayandı. Piyasada yakında 20 Aralık 2021’de olduğu gibi çok büyük bir bomba patlayacağını tahmin ediyorum. Bu tamamen benim şahsi beklentim. 1-2 hafta çok kritik. Körfez yatırımları deyin, ABD’den F-16 satışı deyin, varlık fonu şirketlerinin Körfez ülkeleri tarafından büyük talep göreceği deyin, ne derseniz deyin, dolardan büyük kaçışın ayak sesleri duyulmaya başladı" ifadesini kullandı. Dönüp, bir daha okumanıza gerek yok. Batırel kısaca birileri doları yükseltti"diyor. Dış güçleri mi işaret etti anlayamadık ama bir gerçek var ki o da Politika faizi yüzde 19 olduğu dönemde enflasyon yüzde 80'nin üzerinde değildi. Yüzde 19'du. Peki dolar ne kadardı biliryor musunuz Necmettin Batırel...TCMB 21 Mart 2021'de politika paizi yüzde17'den yüzde 19'a çıkartı o gün dolar 7 lira 49 kuruş. Bugün ise 18 lira 40 kuruş. Aradaki fark 10 lira 41 kuruş. Acaba dolar bu fiyatlara neden gelmiş,ortada.

BATIREL'DEN BİR İNCİSİ DAHA VAR O DA DOĞALGAZLA İLGİLİ

Rusya'nın, Avrupa'ya satmadığı ve elinde kalan 50 milyar metreküplük doğalgazı Türkiye'ye vereceğini,Türkiye'nin de gazın bir kısmını Avrupa'ya satacağını iddia etti.

Batırel, bugünkü yazısında, "Rusya Avrupa’ya satmadığı ve depoları ağzına kadar dolu olduğu için elinde kalan 50 milyar metreküplük doğalgazı Türkiye’ye verecek. Bu gazın bir kısmını biz indirimli olarak kullanacağız geri kalan kısmını Avrupa’ya satacağız. Gıdadan sonra enerji köprüsü olacağız. Hem Türkiye, hem Rusya büyük kazanç elde edecek. ABD bu uygulamaya tavır koyarsa AB’yi karşısında bulacak. Ayrıca Rusya’dan ithal ettiğimiz doğalgazın %25’ini ruble ile ödeyeceğiz, cari açıkta en az 5 milyar dolarlık azalma sağlayacağız..." ifadesini kullandı.

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Abbas
24.09.2022 10:36
Ne diyelim Allah bu muhteremini dinleyenlere akıl versin  
 
Yurttas
24.09.2022 10:27
Kendileri galiba Ne bati beyin yerine görevlendirilecek . Yapacağız kazanacağız boşa giden 20 yildir Akp nin yapamadığını 20 yillik Akp iktidar olunca yapacaktır.  
 
Şeref
24.09.2022 10:26
Fazla akıllı yaşamaz ama bu bir ömre bedel  
 
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