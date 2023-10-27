Sakla Beni 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek’in yer aldığı Sakla Beni dizisinin ilk bölüm fragman yayınlandı. STAR TV ekranlarında yayınlanacak Sakla Beni dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sakla Beni 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni ne zaman başlıyor?

KAYNAK: Haber Merkezi
Sakla Beni 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni ne zaman başlıyor?

STAR TV’nin yeni dizisi Sakla Beni’nin izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek’in başrolünde olduğu Sakla Beni’ye dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Sakla Beni 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni ne zaman başlıyor?

Dizinin ilk tanıtımında dizide yaşanacak aşk üçgeninin kahramanlarından Mete’yi canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, İncila’yı oynayan Cemre Baysel ve Naz’a hayat veren Asude Kelebek yer aldı.

SAKLA BENİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek’in yer aldığı Sakla Beni dizisinin ilk bölümü 2 Kasım Perşembe günü STAR TV’de izleyiciyle buluşacak.

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SAKLA BENİ KONUSU NEDİR?

"Sakla Beni" dizisinde, iki ailenin fertlerinin hazin ve macera dolu hikayesi anlatılacak. Çocuklukları beraber geçen Naz ve İncila‘nın kıskançlıkla örülen hikâyesine, Mete ile evlendirilmeye hazırlanan Naz’ın ruh haline, 2 farklı ailenin birbirinden hırslı üyelerine dizide yer verilecek.

SAKLA BENİ OYUNCU KADROSU

Dizide ayrıca Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan, Nilüfer Açıkalın, Gökşen Ateş, Ceyda Düvenci, Edip Saner, Sıla Korkmaz ve Emine Umar yer alıyor.

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