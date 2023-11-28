Sakla Beni 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek’in yer aldığı Sakla Beni dizisinin 5. bölüm fragman yayınlandı. STAR TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sakla Beni 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Sakla Beni 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?

STAR TV’nin yeni dizisi Sakla Beni’nin izleyiciyle buluştu. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek’in başrolünde olduğu Sakla Beni’ye dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Sakla Beni 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?

Dizinin ilk tanıtımında dizide yaşanacak aşk üçgeninin kahramanlarından Mete’yi canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, İncila’yı oynayan Cemre Baysel ve Naz’a hayat veren Asude Kelebek yer aldı.

SAKLA BENİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek’in yer aldığı Sakla Beni dizisinin ilk bölümü 2 Kasım Perşembe günü STAR TV’de izleyiciyle buluştu.

Sakla Beni dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Sakla Beni 5. bölümü 30 Kasım Perşembe günü STAR TV’de izleyiciyle buluşacak.

sakla-beni-1-bolum-full-hd-izle-818.jpg

SAKLA BENİ KONUSU NEDİR?

"Sakla Beni" dizisinde, iki ailenin fertlerinin hazin ve macera dolu hikayesi anlatılacak. Çocuklukları beraber geçen Naz ve İncila‘nın kıskançlıkla örülen hikâyesine, Mete ile evlendirilmeye hazırlanan Naz’ın ruh haline, 2 farklı ailenin birbirinden hırslı üyelerine dizide yer verilecek.

ad910a27-ec62-4ecc-a995-7e2b4f8e1984.jpg

SAKLA BENİ OYUNCU KADROSU

Dizide ayrıca Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan, Nilüfer Açıkalın, Gökşen Ateş, Ceyda Düvenci, Edip Saner, Sıla Korkmaz ve Emine Umar yer alıyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yapay zeka asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna tahmin etti. Geçen sene yaklaşmıştı Ekonomi
Yapay zeka asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna tahmin etti. Geçen sene yaklaşmıştı
Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu! Öldüresiye dövmüşlerdi Gündem
Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu! Öldüresiye dövmüşlerdi
Antalya'dan Avrupa'ya 20 milyon dolarlık Noel çiçeği Ekonomi
Antalya'dan Avrupa'ya 20 milyon dolarlık Noel çiçeği
Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi Magazin
Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı Spor
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı