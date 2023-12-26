Sakla Beni 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?

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Sakla Beni 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek’in yer aldığı Sakla Beni dizisinin 9. bölüm fragman yayınlandı. STAR TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sakla Beni 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?

STAR TV’nin dizisi Sakla Beni’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek’in başrolünde olduğu Sakla Beni’ye dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Sakla Beni 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?

SAKLA BENİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek’in yer aldığı Sakla Beni dizisinin ilk bölümü 2 Kasım Perşembe günü STAR TV’de izleyiciyle buluştu.

Sakla Beni dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Sakla Beni 9. bölümü 28 Aralık Perşembe günü STAR TV’de izleyiciyle buluşacak.

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SAKLA BENİ KONUSU NEDİR?

Sakla Beni dizisinde çocuklukları beraber geçen Naz ve İncila'nın hikayesi anlatılıyor. Naz ile nişanlı olan Mete bu süreçte İncila'ya aşık olur ve aralarındaki ilişki Naz'a ihanet etmelerine sebep olur. Fakat Mete İncila'nın peşini bırakmaya niyeti yoktur.

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SAKLA BENİ OYUNCU KADROSU

Sakla Beni dizisinde Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan, Nilüfer Açıkalın, Gökşen Ateş, Ceyda Düvenci, Edip Saner, Sıla Korkmaz ve Emine Umar yer alıyor.

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