'Sakla Beni' dizisinde çocukların arasında geçen diyalog tepki çekmişti. Bakanlık harekete geçti

Sakla Beni dizisinde iki çocuğun arasında geçen "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun" diyaloğuyla ilgili gelen tepkilerin ardından Bakanlık harekete geçti.

'Sakla Beni' dizisinde çocukların arasında geçen diyalog tepki çekmişti. Bakanlık harekete geçti

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sakla Beni dizisi ilk bölümüyle tepki çekti. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek’in başrollerini paylaştığı dizide iki çocuk arasında geçen bir diyalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

640xauto.jpg

Sakla Beni’de Uraz Kaygılaroğlu Mete karakterine, Asude Kalebek Naz karakterine, Cemre Baysel ise İncila karakterine hayat veriyor. Dizinin ilk bölümünde Naz, Mete ve İncila’nın yıllar önceki halleri ekrana geldi. Mete ve Naz odada konuşurken İncila’nın onları dinlediği sahneye tepki yağdı.

640xauto-1.jpg

Naz Mete'yi "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun..." sözleriyle yanına çekti. Ardından ise İncila’nın şaşkına döndüğü gösterildi. Naz’ın çığlık atmasının ardından anne ve babaları odaya girdi. Naz’ın yerde yattığı sırada babasının Mete’den hesap sorduğu anlar ekrana geldi.

Tüm bu tepkilerin ardından Bakanlık harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sakla Beni" isimli televizyon dizisinde çocuklarla ilgili ihmal ve istismar şüphesi uyandırabilecek bazı sahnelerle ilişkin, dizi yayınlanmadan önce RTÜK'e başvurduklarını, böyle bir senaryoda çocukların kullanılmasını kesinlikle tasvip etmediklerini açıkladı.

1024xauto.jpg

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, "Sakla Beni" adlı dizide, çocuklarla ilgili kamuoyunda da eleştirilere sebep olan sahnelere ilişkin açıklama yaptı. Dizide yer alan bir bölümde çocukların psikolojik iyilik hallerini gözetmeyen sahnelere yer verildiğini belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu sahnelerin çocuğa yönelik ihmal ve istismar şüphesi uyandırabileceği ve bu kapsamda RTÜK uzmanları tarafından değerlendirilmesi yönündeki talebimiz ise dizi henüz yayınlanmadan 23 Ekim 2023 tarihinde RTÜK'e iletilmiştir.
Çocuklarımızı her türlü ihmal, şiddet, istismardan koruma noktasında medyayı önemli paydaşlarımızdan biri olarak gördüğümüzü her fırsatta ifade ederken böyle bir senaryoda çocuklarımızın kullanılmış olması kesinlikle tasvip etmediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi hususunda bir kere daha tüm medya kuruluşlarımızı gerekli hassasiyeti göstermeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum."

1024xauto-1.jpg

İlgili Haberler
Sakla Beni dizisindeki o sahneye tepki yağdı: "Çocukları uzak tutun"
Sakla Beni dizisindeki o sahneye tepki yağdı: "Çocukları uzak tutun"
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Son Haberler
Seyirlik bunlar seyirlik. Milyonlarca liralık lüks otomobiller İstanbul'da vitrine çıktı Ekonomi
Seyirlik bunlar seyirlik. Milyonlarca liralık lüks otomobiller İstanbul'da vitrine çıktı
Polat çiftinin şok eden ifadesi ortaya çıktı. Günde 750 bin TL harcayan Dilan Polat’ın aylık kazancı pes dedirtti Gündem
Polat çiftinin şok eden ifadesi ortaya çıktı. Günde 750 bin TL harcayan Dilan Polat’ın aylık kazancı pes dedirtti
Otomobil devinden dev indirim. İndirim fiyatını gören inanamadı ama gerçek OTOMOTİV
Otomobil devinden dev indirim. İndirim fiyatını gören inanamadı ama gerçek
Yargı’nın 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı’nın 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
İstanbul’da geçinemeyenler köyüne dönüyor Gündem
İstanbul’da geçinemeyenler köyüne dönüyor
Burcu Esmersoy'dan ilginç itiraf Magazin
Burcu Esmersoy'dan ilginç itiraf
Cilt bakımına destek olan vitaminler ortaya çıktı Sağlık
Cilt bakımına destek olan vitaminler ortaya çıktı