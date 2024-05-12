Saklandığı kümeste yakalandı

Kaynak: İHA
Saklandığı kümeste yakalandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir çok yaralama olayına karıştığı tespit edilen bir kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, evinin kümesinde yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'nde yaşanan bir silahlı yaralama olayı ile ilgili belirlenen şüphelinin peşine düştü.

Yapılan operasyonlarda adresi öğrenilen U.B.'nin (23), bir çok silahlı yaralama olayına karıştığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından tespit edilen adrese gerçekleştirilen operasyonda U.B., evinin üst kısmında bulunan kümeste saklandığı sırada kıskıvrak yakalandı.
YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU
Diğer yandan polis ekiplerince adreste düzenlenen arama kapamında, G.D. adlı başka bir şüpheliden, 2 ruhsatsız tabanca, 101 gram kokain, uyuşturucu nitelikli 861 sentetik hap, 51 gram esrar, 7 adet fişeklenmiş halde kokain maddesi ve 14 adet tabanca fişeği yakalandı.
Gözaltına alınan U.B. ve G.D., polis merkezi amirliğine sevk edildi.

İlgili Haberler
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı
Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı
Son Haberler
O yollar bugün kapalı olacak. İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat Gündem
O yollar bugün kapalı olacak. İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat
Okan Buruk tehlikede Spor
Okan Buruk tehlikede
Özgür Demirtaş’tan ‘Çıkar telefonunu’ diyen dayılara tokat gibi cevap. Deliriyorum’ diyerek satır satır anlattı Ekonomi
Özgür Demirtaş’tan ‘Çıkar telefonunu’ diyen dayılara tokat gibi cevap. Deliriyorum’ diyerek satır satır anlattı
CHP yönetiminden belediyelere tasarruf genelgesi Gündem
CHP yönetiminden belediyelere tasarruf genelgesi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 12 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 12 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
ABD polisi siyahi askeri 6 el ateş ederek öldürdü Dünya
ABD polisi siyahi askeri 6 el ateş ederek öldürdü
Kamuda tasarrufa uymayanlara yaptırım geliyor. Mehmet Şimşek yarın paketi açıklayacak Ekonomi
Kamuda tasarrufa uymayanlara yaptırım geliyor. Mehmet Şimşek yarın paketi açıklayacak