Saklandığı kümeste yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'nde yaşanan bir silahlı yaralama olayı ile ilgili belirlenen şüphelinin peşine düştü.

Yapılan operasyonlarda adresi öğrenilen U.B.'nin (23), bir çok silahlı yaralama olayına karıştığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından tespit edilen adrese gerçekleştirilen operasyonda U.B., evinin üst kısmında bulunan kümeste saklandığı sırada kıskıvrak yakalandı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU

Diğer yandan polis ekiplerince adreste düzenlenen arama kapamında, G.D. adlı başka bir şüpheliden, 2 ruhsatsız tabanca, 101 gram kokain, uyuşturucu nitelikli 861 sentetik hap, 51 gram esrar, 7 adet fişeklenmiş halde kokain maddesi ve 14 adet tabanca fişeği yakalandı.

Gözaltına alınan U.B. ve G.D., polis merkezi amirliğine sevk edildi.