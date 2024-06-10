Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu

Edirne'nin Tayakadın köyünde yüksek gerilim hattına konması sonucu akıma kapılıp yanarak buğday tarlasına düşen saksağan kuşu, yangına sebep oldu.
Hasat zamanı gelen buğday tarlasında yangının çıktığını gören köylüler harekete geçti.
Köy imamı, vatandaşlara cami hoparlöründen anons yaparak buğday tarlasında yangın çıktığını duyurdu.
Pullukları, su römorklarını traktörlerine bağlayan köylüler, hızla yangının çıktığı buğday tarlasına gitti.
Köy muhtarı tarafından oluşturulan acil müdahale ekibi, çıkan yangını söndürmek için büyük çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürerek soğutma çalışmasında bulundu.
Tayakadın köyü muhtarı Fikri Turan, çitçilerden oluşan yangın ekibini kurduğunu ve her gün yangın çıkmasına karşı acil müdahale ekibinin nöbet tutuğunu söyledi.
Köy ekibi olarak yangınlara karşı her gün traktörlerle nöbet tutuklarını ifade eden çiftçi Fevzi Ekmısır, elektrik akımına kapılan saksağan kuşu sebebiyle yangının çıktığını aktardı.
Tarla sahibi Hamdi Topur ise buğday tarlasında çıkan yangın dolayısıyla yaklaşık 70 bin lira zararının olduğunu açıkladı.