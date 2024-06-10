Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu

Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu
Kaynak: İHA

Edirne'de bir saksağan kuşunun yüksek gerilim hattına konup akıma kapılıp yanarak buğday tarlasına düşmesi sonucu çıkan yangında 70 bin TL zarar oluştu.

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Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu 1

Edirne'nin Tayakadın köyünde yüksek gerilim hattına konması sonucu akıma kapılıp yanarak buğday tarlasına düşen saksağan kuşu, yangına sebep oldu.

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Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu 2

Hasat zamanı gelen buğday tarlasında yangının çıktığını gören köylüler harekete geçti.

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Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu 3

Köy imamı, vatandaşlara cami hoparlöründen anons yaparak buğday tarlasında yangın çıktığını duyurdu.

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Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu 4

Pullukları, su römorklarını traktörlerine bağlayan köylüler, hızla yangının çıktığı buğday tarlasına gitti.

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Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu 5

Köy muhtarı tarafından oluşturulan acil müdahale ekibi, çıkan yangını söndürmek için büyük çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürerek soğutma çalışmasında bulundu.

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Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu 6

Tayakadın köyü muhtarı Fikri Turan, çitçilerden oluşan yangın ekibini kurduğunu ve her gün yangın çıkmasına karşı acil müdahale ekibinin nöbet tutuğunu söyledi.

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Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu 7

Köy ekibi olarak yangınlara karşı her gün traktörlerle nöbet tutuklarını ifade eden çiftçi Fevzi Ekmısır, elektrik akımına kapılan saksağan kuşu sebebiyle yangının çıktığını aktardı.

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Saksağan çiftçiyi dev zarara soktu. Haberi alan tarlaya koştu 8

Tarla sahibi Hamdi Topur ise buğday tarlasında çıkan yangın dolayısıyla yaklaşık 70 bin lira zararının olduğunu açıkladı.

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