Salah Diaz coştu Liverpool uçtu. Manchester United dağıldı

İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Old Trafford’da oynanan maçta Liverpool, Manchester United’ı 3-0’lık skorla mağlup etti.

35. dakikada Casemiro’nun hatasını affetmeyen Diaz, Salah’ın asistiyle takımını öne geçirdi. Ardından 42. dakikada yine aynı ikili işbirliğiyle Diaz, farkı ikiye çıkardı.

Son dönemin yıldızı Muhammed Salah, bu maçta da göz doldurdu. İlk iki golün asistini yapan Salah, 56. dakikada kendi adını da skor tablosuna yazdı ve maça son noktayı koydu.

Jürgen Klopp’un ardından göreve gelen Arne Slot yönetimindeki Liverpool, üçte üç yaparak 9 puana ulaştı. Slot’un taktiksel hamleleri ve oyuncu performansları, takımın başarısında büyük rol oynadı.

Manchester United ise Brighton’ın ardından Liverpool’a da yenilerek 3 maçta 3 puanda kaldı.

Liverpool milli ara sonrası Nottingham Forest’ı ağırlayacak. Manchester United ise deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.