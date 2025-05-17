Salah, Liverpool taraftarlarına seslendi: "Böyle olmamalıydı"

Liverpool'un altyapısından yetişen Trent Alexander-Arnold, sezon sonunda sözleşmesi bitince takımdan ayrılıyor. Real Madrid’e transfer olması beklenen 26 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz hafta Arsenal maçında yedek kulübesinden oyuna girince bazı taraftarlardan tepki gördü.

Takım arkadaşı Mohamed Salah, Sky Sports’a yaptığı açıklamada bu tepkileri “sert” ve “haksız” buldu. “Taraftarlar ona en iyi şekilde veda etmeliydi. Yirmi yıldır her şeyini verdi. Böyle uğurlanmamalıydı” diyen Salah, Brighton maçında veya sezonun son karşılaşmasında bu durumun düzelmesini umut ettiğini belirtti.

353 maçta 23 gol atan Alexander-Arnold, Liverpool formasıyla Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Salah, “Ona hayranım, kulüp tarihinin en iyilerinden biri” diyerek veda mesajını tamamladı.