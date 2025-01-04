Salah sonunda açıkladı: Liverpool’dan ayrılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Salah sonunda açıkladı: Liverpool’dan ayrılıyor

Liverpool’un son 10 yılına damga vuran oyunculardan Salah’tan beklenen açıklama geldi. Mısırlı yıldız sezon sonu ayrılacağını duyurdu.

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Salah yaptığı açıklamalarda sık sık yönetimin kendisine sözleşme önermemesinin ve görüşmelerin çok ağır ilerlemesinin altını çiziyodu. Takımdan ayılacağı konuşan Mısırlı yıldızdan beklenen açıklama sonunda geldi. Liverpool’un tarihine damga vuran oyuncu sezon sonu takımdan ayrılacağını söyledi.

Sözleşme görüşmelerinde bir ilerleme olmadığını belirten Salah, "Liverpool'daki son senem bu sene. Kimse benimle konuşmadı. Ortada bir ilerleme yok. Herhangi bir ilerlemeden çok uzağız. Sadece bekleyip göreceğiz." dedi.

LİVERPOOL’DAN ŞAMPİYON OLARAK AYRILMAK İSTİYOR

Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson ve Alisson Becker ayrılmadan bir lig şampiyonluğu daha yaşamak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu takımın daha çok kupaya ihtiyacı var. Trent, Virgil, Alissoni Robertson ve ben ayrılmadan bir kez daha Premier Lig'i kazanmalıyız. Bu bizim için bir zorunluluk. Neredeyse her şeyi kazandık ama Premier Lig'i sadece 1 kez. Umarım bu sezon 2 yapabiliriz."

Roma'dan Liverpool'a 2017 yılında 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mohamed Salah, İngiliz ekibiyle çıktığı toplam 375 resmi maçta 231 gole imza atarken, 105 de asiste imza attı.

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