Salah UEFA'yı yola getirdi: Süper Kupa finalinde 'Gazze' pankartı

UEFA, Paris Saint-Germain-Tottenham Süper Kupa Finali öncesi Gazze'de yaşanan soykırıma yönelik pankart açtı.

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, UEFA’ya yaptığı sert çıkışın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

UEFA, 8 Ağustos’ta X hesabından, 6 Ağustos’ta İsrail’in saldırısında hayatını kaybeden ve “Filistinli Pele” olarak anılan Süleyman al-Obeid için anma mesajı paylaşmıştı. Ancak Salah, ertesi gün bu paylaşımı alıntılayarak, “Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü de söyleyebilir misiniz?” diyerek UEFA’ya tepki göstermişti.

Filistin Futbol Federasyonu, Obeid’in Gazze Şeridi’nin güneyinde insani yardım beklerken İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini açıklamış, ailesi ise futbolcunun tank ateşiyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

SÜPER KUPA FİNALİNDE UEFA'DAN MESAJ

Bu tepkilerin ardından UEFA, PSG–Tottenham Süper Kupa Finali öncesinde “Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun” yazılı pankart açtı. UEFA'nın aldığı karar, sosyal medyada Salah’ın etkili duruşunun bir sonucu olarak yorumlandı.

