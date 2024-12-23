Salah, yıllardır kırılamayan rekorun yeni sahibi oldu

Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Tottenham ile Liverpool karşılaştı.

Liverpool, bol gollü maçı 6-3 kazandı. Maçta 2 gol ve 2 asistle mücadele eden Muhammed Salah mücadelenin adamı oldu.

Bununla birlikte Liverpool, 39 puanla lig liderliğini sürdürdü. 1 maçı eksik olan Liverpool'un en yakın rakibi Chelsea'yle arasında 4 puan fark var. Tottenham ise 23 puanda kaldı.

SALAH'TAN PREMİER LİG'DE YABANCI REKORU

Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan yabancı oyuncu oldu. Mısırlı oyuncu 252 gol katkısıyla Thierry Henry'nin rekorunu kırdı.

Thierry Henry'nin rekoru 249 gol katkısında ikinci sıraya düştü.

MAÇ SONU SÖZLEŞME AÇIKLAMA

Öte yandan sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldız oyuncudan flaş açıklama geldi. Tottenham maçı sonrası konuşan Salah, "Geleceğim ile ilgili bir güncelleme yok. Böyle büyük bir kulüpte rekorlar kırmayı başarmak harika ama en önemli şey maçı kazanmış olmamız. Kariyerimi nerede sonlandıracak olursam olayım, bundan dolayı mutluyum." sözlerini sarf etti.



İngiliz basınında, Liverpool ile Muhammed Salah arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde ilerle kaydedildiği öne sürülmüştü.