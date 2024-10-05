Salah’a PSG kancası. 3 yıllık sözleşme teklif edecekler

Liverpool’un yıldız ismi Muhammed Salah’ın sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Mısırlı yıldızın geleceği merak konusu olurken İngiliz basınında çıkan bir haber dikkat çekti. Golcü oyuncuya PSG’nin talip olduğu öğrenildi. Fransız devinin Salah’a 3 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtiliyor.

Liverpool’un son dönemdeki başarılarında büyük payı olan Salah yaptığı açıklamada Liverpool’un kendisine sözleşme teklif edilmediğini söyledi. Eylül ayında açıklama yapan yıldız oyuncu, “Bildiğiniz gibi, kulüpteki son yılım. Sadece tadını çıkarmak istiyorum. Sözleşme hakkında düşünmek istemiyorum. Futbol oynamakta özgür olduğumu hissediyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz” dedi.

Öte yandan PSG, Mbappe, Neymar ve Messi gibi yıldız oyuncuların takımdan ayrılması sonrası kadrosuna henüz yıldız bir isim katamadı. Fransız devinin transferde nasıl bir tavır takınacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.