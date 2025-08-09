Salah'dan UEFA'ya 'Filistinli Pele' tepkisi: Nerede ve nasıl öldü?

Kaynak: Haber Merkezi
Salah'dan UEFA'ya 'Filistinli Pele' tepkisi: Nerede ve nasıl öldü?

UEFA'nın Süleyman el-Ubeyd için yaptığı paylaşıma tepki gösteren Mohamed Salah, "Neden, nerede ve nasıl öldüğünü de söyleyebilir misiniz?" diye sordu.

Gazze'de yardım kuyruğunda beklerken İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski milli futbolcu Suleiman Al Obeid için UEFA tarafından taziye mesajı paylaşıldı.

UEFA, yaptığı paylaşımda, "Filistinli Pele Süleyman el-Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un Mısırlı süper yıldızı Mohamed Salah ise UEFA'nın paylaşımı alıntılayarak İsrail'in adının anılmamasına tepki gösterdi.

Salah paylaşımında, "Neden, nerede ve nasıl öldüğünü de söyleyebilir misiniz?" diye sordu.

Salah'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

Son Haberler
Salah'dan UEFA'ya 'Filistinli Pele' tepkisi: Nerede ve nasıl öldü?
Salah'dan UEFA'ya 'Filistinli Pele' tepkisi: Nerede ve nasıl öldü?
Takla atan otomobil tarlaya uçtu! Yaralılar var
Takla atan otomobil tarlaya uçtu! Yaralılar var
Galatasaray'ın stoper planı: Nelsson ve Cuesta'yı gidiyor, De Winter geliyor
Galatasaray'ın stoper planı: Nelsson ve Cuesta'yı gidiyor, De Winter geliyor
Beştepe'de hareketli anlar! Ortalık bir anda karıştı: 5 kişi gözaltında...
Beştepe'de hareketli anlar! Ortalık bir anda karıştı: 5 kişi gözaltında...
Ayakkabı alırken bu hataya düşmeyin!
Ayakkabı alırken bu hataya düşmeyin!