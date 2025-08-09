Salah'dan UEFA'ya 'Filistinli Pele' tepkisi: Nerede ve nasıl öldü?

Gazze'de yardım kuyruğunda beklerken İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski milli futbolcu Suleiman Al Obeid için UEFA tarafından taziye mesajı paylaşıldı.

UEFA, yaptığı paylaşımda, "Filistinli Pele Süleyman el-Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek." ifadelerini kullandı.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.



A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

Liverpool'un Mısırlı süper yıldızı Mohamed Salah ise UEFA'nın paylaşımı alıntılayarak İsrail'in adının anılmamasına tepki gösterdi.

Salah paylaşımında, "Neden, nerede ve nasıl öldüğünü de söyleyebilir misiniz?" diye sordu.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Salah'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.