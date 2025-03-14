Salah'ın gizli kahramanı Maggi Sadeq

Mohamed Salah, dünya futbolunun tanınan yıldızlarından biri olsa da, onun gerçek gücü ve başarısı sadece sahada değil, özel hayatında da parlıyor. Mısır’ın Nagrib köyünden çıkıp dünya çapında bir futbol yıldızı olan Salah, sadece futboluyla değil, eşi Maggi Sadeq ile olan derin aşkı ve hayır işlerine olan bağlılığıyla da dikkat çekiyor.

FUTBOLCULUK KARİYERİNİN YÜKSELİŞİ

Salah, küçüklüğünden itibaren futbol oynamaya büyük ilgi duydu. Mısır’ın küçük bir köyünde büyüyen Salah, ilk idollerinden biri olarak ünlü futbolcu Zinédine Zidane’ı örnek aldı. Genç yaşlarda başladığı futbolculuk yolculuğu, onu hızla profesyonel sahaya taşıdı. İlk olarak Mısır kulübü Arab Contractors’da futbol oynamaya başlayan Salah, ardından Avrupa’ya adım attı. FC Basel, Chelsea, Fiorentina ve AS Roma gibi kulüplerde oynadıktan sonra 2017 yılında Liverpool’a transfer oldu. Liverpool’daki ilk yılında Premier Lig’in en çok gol atan oyuncusu olarak tarih yazan Salah, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Salah, Liverpool’un uzun bir aradan sonra kazandığı 2020 Premier Lig şampiyonluğunda da önemli bir rol oynadı.

MAGGİ SADEQ İLE TANIŞMA VE EVLİLİK

Salah, 21 yaşında, Mısır’daki köyünde büyüdüğü ve çocukluk arkadaşı olan Maggi Sadeq ile evlenmeye karar verdi. Evlilikleri, geleneksel Müslüman usulleriyle köylerinde sade bir törenle gerçekleşti. Eşinin ismi ise, dünya çapında ünlü bir futbolcu olan Salah’ın yanında, çoğu zaman medyanın ilgisinden uzak kalmayı tercih eden, alçakgönüllü ve hayırsever bir kadın olan Maggi Sadeq. Maggi, futbol dünyasının göz önünde olan eşi Salah’ın aksine, sosyal medyada varlık gösteren biri değil. Ancak, o da tıpkı eşi gibi hayır işlerine büyük bir gönül verdi. 2014 yılında çiftin ilk kızı Mecca dünyaya gelirken, 2020 yılında ikinci kızları Kayan doğdu.

HAYIR İŞLERİ VE TOPLUMA KATKILAR

Maggi Sadeq, evlilik hayatı kadar yaptığı hayır işleriyle de biliniyor. Kendisi, özellikle köyündeki kız çocuklarının düğün masraflarına maddi destek sağlıyor ve zor durumda olan ailelere yardımda bulunuyor. Aynı zamanda, Salah’ın köyüne okul ve spor merkezi yapımında önemli katkılarda bulunarak eğitim ve spor altyapısının gelişmesine yardımcı oluyor. Salah ise, köyündeki insanların hayatlarını iyileştirebilmek için her fırsatta destek veriyor. Örneğin, 2017’de ailesinin evine yapılan hırsızlık saldırısının ardından, hırsıza karşı büyük bir hoşgörü göstererek ona iş bulmuş ve suçunu affetmişti. Salah’ın bu tür davranışları, onun sadece futboluyla değil, aynı zamanda içindeki büyüklükle de tanınmasını sağladı.

FUTBOL YILDIZININ AŞKI

Salah’ın büyük başarısının yanında, onun hayatındaki en büyük destekçisi olan Maggi Sadeq, hala mütevazı ve dikkatleri üzerine çekmekten kaçınıyor. Salah’ın dünya çapındaki ünü, onun hayatındaki bu büyük aşkı ve toplumuna olan bağlılığını değiştirmiyor. Eşiyle olan ilişkisi, sadece Mısır’da değil, dünya genelinde birçok insana ilham veriyor. Maggi, futbol dünyasında sıkça görülmese de, Salah ile birlikte, sevgi dolu bir aile kurarak ve topluma katkılar sağlayarak, hayatın sadece sahadan ibaret olmadığını gösteriyor.

Mohamed Salah ve Maggi Sadeq, hem futbol sahasında hem de hayatın diğer alanlarında birbirlerine olan destekleriyle gerçek birer örnek oluşturuyorlar. Onların hikayesi, futbolun ötesinde bir sevginin ve ortak bir amaç için çaba gösterilmesinin gücünü gözler önüne seriyor.