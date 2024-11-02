Salah’ın Liverpool’a transferinin perde arkası ortaya çıktı. Çok çarpıcı Klopp ayrıntısı

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takıma geldiği günden bu yana taraftarların sevgilisi olmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun 2017 yılındaki transferi aslında hem basında hem de taraftarlarda büyük tepkiyle karşılandı. Ancak oynadığı harika futbol sadece 1 sezonda bütün fikirleri tersine çevirdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mısırlı yıldız, Liverpool forması ile çıktığı 363 maçta 219 gol atarak 96 asist yaptı. 32 yaşındaki yıldız bu sezon ise çıktığı 14 maçta 8 gol atarak 7 asist yaparak takımının gol yollarındaki en önemli isimlerden biri olmaya devam etti.

LİVERPOOL’A GELİŞİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Yıldız oyuncunun Liverpool’a transferi konusunda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Salah’ın Liverpool’a gelişi, İngiliz devinin 3 yıllık ısrarı sonucu gerçekleşti. Liverpool yönetimi, Salah’ı ilk olarak Chelsea’ya gittiği 2014 yılında kadrosuna katmak istedi. O dönem Basel’de yıldızı parlayan oyuncu, Liverpool’un ilgisine olumlu yanıt verse de Chelsea’de dönemin teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışmak istedi ve Londra’nın yolunu tuttu. Ancak işler Salah’ın istediği gitmedi ve İtalya’nın yolunu tuttu.

LİVERPOOL’UN ISRARI BİTMEDİ

Liverpool’un Salah ısrarı devam etti ve o ara teknik direktörlüğe Jurgen Klopp geldi. Klopp’un sağ kanat için aklındaki isim eski takımı Borussia Dortmund forması giyen Jullian Brandt olsa da yönetimin ısrarına dayanamayan Alman teknik adam Salah’ın transferine onay verdi. Salah ile birlikte takıma Mane ve Firminho’nun gelmesi ile birlikte İngiliz devindeki altın 3’lü tamamlandı.

KLOPP İLE İLİŞKİSİ NASILDI?

Liverpool, Salah’n gelişi öncesi gelişime açık bir takım olarak görülse de Mısırlı yıldızın attığı gollerle birlikte takım bambaşka bir seviyeye çıktı.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Salah ile Klopp arasında saygı ve sevgiye dayalı bir ilişki vardı. Öte yandan oyuncularına sık sık bağıran Alman teknik adam Salah ile sık sık tartışmalar yaşşıyordu. Ancak yıldız oyuncu takım arkadaşlarına oyundaki gelişimi konusunda en büyük katkıyı verenin Roma’daki hocası Spaletti olduğunu söyledi.