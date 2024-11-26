Salah’ın Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyor

Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, Anfield’daki geleceği hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde. Salah, mevcut sözleşmesinin sona ermesine aylar kala, kulüpten yeni bir teklif almadığını belirtti. Yıldız futbolcu, “Neredeyse Aralık ayına geldik ve kulüpten hâlâ bir teklif almadım. Muhtemelen kulüpte kalmamdan çok ayrılmam daha olası. Ancak bu benim elimde değil,” ifadelerini kullandı.

Salah’ın bu açıklamaları, eski Liverpool oyuncularından Jamie Carragher tarafından eleştirildi. Carragher, Sky Sports’a yaptığı değerlendirmede, Salah’ın davranışlarını “bencil” olarak nitelendirdi: “Liverpool ve Salah arasındaki sözleşme beklentileri arasında büyük bir fark var. Liverpool şu an yeni bir teklif sunmadı çünkü Salah bunu reddedecek. Ancak dün geceki açıklamaları hayal kırıklığı yarattı. Bu tür yorumlar veya temsilcisinin paylaştığı üstü kapalı mesajlar, futbol kulübünü değil, yalnızca kendilerini düşündüklerini gösteriyor.”

Liverpool, Salah dışında, Virgil van Dijk ve Trent Alexander-Arnold’un da sözleşme süresi dolmak üzere. Üç oyuncu, Ocak ayından itibaren yabancı kulüplerle görüşme özgürlüğüne sahip olacak. Taraftarlar, kulübün bu üç kilit oyuncuyla kısa süre içinde anlaşmaya varmasını bekliyor.

Liverpool camiasında ise Salah’ın açıklamalarına yönelik tepkiler ikiye ayrılmış durumda. Bazı taraftarlar, oyuncunun kulübe uzun yıllar yaptığı katkıyı savunurken, bazıları Carragher’ın eleştirilerine katılıyor. Kulüp yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.