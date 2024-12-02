Salah’tan bir ayrılık sinyali daha: Bu Anfield’da oynayacağım son Manchester City maçıydı

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Salah’tan bir ayrılık sinyali daha: Bu Anfield’da oynayacağım son Manchester City maçıydı

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Salah’tan çarpıcı sözler geldi. Mısırlı yıldız, "Şu ana kadar bu Liverpool için Anfield'da oynayacağım son Manchester City maçıydı” dedi.

Liverpool ile sözleşmesi bitecek Muhammed Salah, Manchester City karşılaşmasının ardından ayrılık sinyali verdi. Geçtiğimiz hafta kulüpten yeni sözleşme ile ilgili bir şey gelmediğini söyleyen Salah, Manchester City maçının ardından, yeni sözleşme için, "Dürüst olmak gerekirse bu kafamın içinde." dedi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

"Şu ana kadar bu Liverpool için Anfield'da oynayacağım son Manchester City maçıydı. Bu yüzden sadece tadını çıkarıp keyif alacaktım." diyen Salah, Anfield'daki atmosfer konusunda gelen soruya, "Atmosfer inanılmazdı. Anfield'da gol atmak ve kazanmak her zaman özel bir duygudur. Taraftarlar ilk dakikadan itibaren arkamızdaydı. Evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden buradaki her saniyenin keyfini çıkartacağım. Umarım ligi kazanırız ve neler olacağını görürüz." ifadelerini kullandı.

Salah, bu sezon deplasmanda oynanan Manchester United maçının ardından da bu maçın Liverpool ile Old Trafford'de oynadığı son karşılaşma olabileceğini söylemişti.

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