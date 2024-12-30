Salah’tan Liverpool taraftarlarını şaşırtan açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Salah’tan Liverpool taraftarlarını şaşırtan açıklama

Liverpool’da sözleşmesi sona eren Salah’ın kulübü ile anlaştığına dair haberler gündeme gelmişti. Mısırlı yıldızdan Liverpool taraftarlarını şaşırtan açıklama geldi.

Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah, kulüple anlaşma sağlandığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Sky Sports'a konuşan Mısırlı futbolcu, "Medyada bir şey söyleyip insanların konuşmaya başlamasını istemiyorum. Anlaşmadan çok uzağız. Bir ilerleme kaydedilmedi. Şu anda tek düşündüğüm şey Liverpool'un ligi kazanması ve bunun bir parçası olmak." diye konuştu.

KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Salah, 18 lig maçında 17 kez gol sevinci yaşadı ve 13 kez de asist yaptı. 32 yaşındaki Mısırlı golcü, Liverpool'un ligde attığı toplam 45 golün 30'una doğrudan katkı sağladı.

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