Premier Lig'de Muhammed Salah'ın teknik direktör Arne Slot ve Liverpool yönetimini alenen eleştirdiği açıklamalarının yankıları sürerken bu kez Portekizli yıldız Bruno Fernandes Manchester United yönetimini hedef aldı.

'ONLAR İÇİN PARA HER ŞEYDEN ÖNEMLİ OLUYOR'

Bournemouth ile 4-4 berabere kaldıkları maçın ardından Canal 11’e konuşan Manchester United kaptanı, "Birçok kişinin yaptığı gibi ayrılabilirdim; ‘Gitmek istiyorum, antrenmana çıkmak istemiyorum, 20 ya da 30 milyon euro'ya gideyim ki diğer tarafta daha fazla kazansınlar’ diyebilirdim. Ama bunu hiç yapmadım. Kendimi böyle bir pozisyonda hiç görmedim, çünkü kulübe duyduğum empati ve sevginin karşılıklı olduğunu hissediyordum. Ama öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, onlar için para her şeyden daha önemli oluyor. Kulübün beni göndermek istediğini düşünüyorum, bu benim kafamda net. Bunu yöneticilere de söyledim ama bence bu kararı alacak cesareti gösteremediler. Kalma kararı aldım; bunda ailevi nedenler de etkiliydi ama en önemlisi kulübü gerçekten seviyorum.

'KULÜBÜ SAHİPLENMEYEN İNSANLAR VAR'

Teknik direktörle yaptığım konuşma da kalmamda etkili oldu. Ancak kulüp cephesinden bana yansıyan duygu biraz şuydu: ‘Gidersen, bizim için çok da sorun olmaz.’ Bu beni çok incitiyor. Hatta incitmekten de öte, üzüyor. Çünkü benimle ilgili eleştirilecek hiçbir şey yok. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü fark etmez, her zaman oynarım. Elimden gelenin en iyisini veririm. Sonra etrafına bakıyorsun; kulübü bu kadar sahiplenmeyen, bu kadar savunmayan oyuncular var… İşte bu insanı gerçekten üzüyor.