Salata keyfi 8 kişiyi hastanelik etti

Kaliforniya, Fresno County'de düzenlenen iki ayrı aile buluşmasında 31 kişi katıldı. Etkinliklerde sunulan ev yapımı nopales yani dikenli armut kaktüsü salatası, kısa süre sonra ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. CDC raporuna göre, 42 yaşındaki bir kadın birkaç saat içinde baş dönmesi, çift görme ve yutma zorluğu yaşamaya başladı. Olayı araştıran yetkililer, zehirlenmeye Clostridium botulinum adlı ölümcül nörotoksinin neden olduğunu belirledi.

Salatayı hazırlayan kişi, evinde cam kavanozlarda sakladığı konserve nopalesleri altı hafta boyunca dışarıdaki bir kulübede muhafaza ettiğini ifade etti. Ancak bu ortam, bakterilerin çoğalması için ideal koşulları sağladı. Fresno İlçe Halk Sağlığı uzmanı Norma Sanchez, kontaminasyonu evdeki çöp kutusunda bulunan kalıntılar sayesinde doğruladıklarını açıkladı. Sekiz kişi hastaneye kaldırılırken, hepsinde çift görme ve konuşma bozukluğu gibi sinir sistemi zehirlenmesi belirtileri görüldü.