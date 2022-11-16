Hıyar deyip geçmeyin

Salatalığın yağ ve kalori oranı oldukça düşük. İçeriğinde bolca su barındırıyor. K ve C vitamini deposu olan salatalık beslenme konusunda çok önemli faydalı. Peki salatalığın bilinmeyen yararları neler? İşte o bilgiler



DETOKS YAPIYOR

İdrar söktürücü etkisi olan salatalık aynı zamanda ciğerleri ve bağırsakları temizliyor, kandaki toksini atıyor

KİLO ALIMINI ENGELLİYOR

Lifli bir meyve olan balatalık diyetlerin baş tacı…

KANSER KALKANI

Salatalık çok güçlü bir antioksidan. Kanser riskini artıran serbest radikallerle mücadele edensalatalık kansere karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Bu nedenle salatalığı günlük beslenmenize dahil etmenizde çok büyük fayda var.



KEMİKLERE GÜÇ VERİYOR

K vitamini barındırdığı için kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Ayrıca regl döneminde tüketilmesi öneriliyor.

CİLT BAKIMI SAĞLIYOR

Salatalığın cilt için iyi olduğunu bilmeyen yoktur sanıyoruz.

SU İHTİYACINI KARŞILIYOR

Salatalığın yüzde 96’sı su. Yani 1 adet salatalık 1 bardak su demek.

BAŞ AĞRISINI GİDERİYOR

Baş ağrısı çoğunlukla vücut susuz kaldığı için oluştuğundan tüketilmesi kesinlikle öneriliyor.