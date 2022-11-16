16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hıyar deyip geçmeyin

Salatalığın insan sağlığına birçok yararı var. Oysa bunu tketenlerin çoğu bilmiyor. İşte salatalığın bilinmeyen faydaları…

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:55
Takip Et

Salatalık deyip geçmeyin çok faydalı

Hıyar deyip geçmeyin
+
Aa
-

Salatalığın yağ ve kalori oranı oldukça düşük. İçeriğinde bolca su barındırıyor. K ve C vitamini deposu olan salatalık beslenme konusunda çok önemli faydalı. Peki salatalığın bilinmeyen yararları neler? İşte o bilgiler
 

DETOKS YAPIYOR
İdrar söktürücü etkisi olan salatalık aynı zamanda ciğerleri ve bağırsakları temizliyor, kandaki toksini atıyor

KİLO ALIMINI ENGELLİYOR
Lifli bir meyve olan balatalık diyetlerin baş tacı…

KANSER KALKANI
Salatalık çok güçlü bir antioksidan. Kanser riskini artıran serbest radikallerle mücadele edensalatalık kansere karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Bu nedenle salatalığı günlük beslenmenize dahil etmenizde çok büyük fayda var.

KEMİKLERE GÜÇ VERİYOR
K vitamini barındırdığı için kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Ayrıca regl döneminde tüketilmesi öneriliyor.

CİLT BAKIMI SAĞLIYOR
Salatalığın cilt için iyi olduğunu bilmeyen yoktur sanıyoruz.

SU İHTİYACINI KARŞILIYOR
Salatalığın yüzde 96’sı su. Yani 1 adet salatalık 1 bardak su demek.

BAŞ AĞRISINI GİDERİYOR
Baş ağrısı çoğunlukla vücut susuz kaldığı için oluştuğundan tüketilmesi kesinlikle öneriliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.