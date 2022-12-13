Salaten Tüncina duasını okumanın büyük sevap olduğu bilinmektedir. Salaten Tüncina duasını okuyan kişilerin belalardan korunarak rızkının bereketlendiği söylenir. Salaten Tüncina duası nasıl okunur? Salaten Tüncina duası anlamı ve fazileti nedir?

Salaten Tüncina duası kişileri kötülüklerden ve belalardan korunacağını, hacetinin kolay karşılanacağını ve rızkının bereketli olacağı vaat edilmektedir. Bu nedenle Salaten Tüncina duasının bilinmesi oldukça önemlidir.

SALATEN TÜNCİNA DUASI OKUNUŞU

‘’ Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncinâ biha min cemıil ehvâali âfât, ve takdi lenâ bihâ cemi'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemi'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemi'il hayrâti fi'l hayâati ve ba'del memâat.’’

SALATEN TÜNCİNA DUASI TÜRKÇE ANLAMI

‘’Allah'ım Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ'ya salât eyle. Öyle bir salât ki o salât vesilesiyle bizi tüm korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra tüm hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.’’

SALATEN TÜNCİNA DUASI FAZİLETLERİ NEDİR?

Peygamberimiz Hz. Muhammed'i aracı tutarak dua etmek de duaların kabul olması için büyük önem taşımaktadır. Salaten Tüncina duası da Hz. Muhammed'e selam getirerek Allah'tan niyaz bulunması duası olduğu için sevabı oldukça büyüktür.

Salaten Tüncina salavatlar arasında en çok bilinen faziletli bir dua olmaktadır. Bu nedenle büyük faziletleri de bulunmaktadır. Salaten Tüncina duasını okumak sünnet olarak kabul edilmektedir. Farz namazının öncesinde ve farz namazı sonrasında Salaten Tüncina duasını okumak sünnettir. Böylece Salaten Tüncina duası okunarak bir sünnet yerine getirilmiş olunur.

Salaten Tüncina duasını okumaya devam etmek büyük sevaplara nail olmayı sağlamaktadır. Özellikle büyük anlam ve sırlar içerdiği için sıkıntıları gidermektedir. Tehlikeli ve sıkıntılı zamanlarda Salaten Tüncina duasını okuyan kişi hem dünya hem de ahiretteki sıkıntılarından kurtulur. Ayrıca duayı okuyanları kaza ve musibetlere karşı da korur. Salaten Tüncina duasını okumaya devam eden kişiler düşmanların şerlerinden ve vesveselerinden kurtulur.