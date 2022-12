İslam âlimi olan İmam Kurtubi'nin bir beladan ya da sıkıntıdan kurtulmak isteyen kişilerin veya hayırlı bir işe niyetlenen kişilerin Salat-ı Tefriciye duasını 4444 defa okumasının yararı olacağını söylediğine inanılmaktadır. Peki, Salatı Tefriciye Duası nasıl okunur? Salatı Tefriciye Duasının fazileti nedir?

İslam dininde zora düşen kişilerin okuduğunda rahata kavuşacağına inanılmakta olan dualardan birisi de Salat-ı Tefriciye duasıdır. Halk arasında Salat-ı Tefriciye duasının belirli bir sayıda okunmasının bireye kolaylık sağlayacağına inanılmaktadır.

İslam âlimi olan İmam Kurtubi'nin bir beladan ya da sıkıntıdan kurtulmak isteyen kişilerin veya hayırlı bir işe niyetlenen kişilerin Salat-ı Tefriciye duasını 4444 defa okumasının yararı olacağını söylediğine inanılmaktadır. Peki, Salatı Tefriciye Duası nasıl okunur? Salatı Tefriciye Duasının fazileti nedir?

SALAT-I TEFRİCİYE DUASININ ARAPÇA OKUNUŞU NASIL?

“Allâhumme salli salaten kâmileten ve sellim selamen tâmmen ala Seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukda bihil-havaicu ve tünalü bihir-reğâibü ve hüsnül-havatimi ve yustaskal ğamamu bivechihil Kerim ve ala âlihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lumin lek.”

SALAT-T TEFRİCİYE DUASININ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

“Allah’ım! Bizim Efendimiz olan Hz. Muhammed’e (sav) mükemmel bir salât ve rahmet, kusursuz bir selâmet ve selâm vermeni temenni ediyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine pek çok düğüm çözülür, sorunlar ve belalar onun hürmetine açılarak dağılır, dilek ve gereksinimler onun hürmetine yerine getirilir. Amaçlara O’nun hürmetine erişilir, güzel neticeler O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli olan yüzü hürmetine bulutlarda yer alan yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehlî beytine, onun ashabına da her göz kırpacak kadar olan zamanda (her an, saniye) her nefes alabilecek vakitte sana malum olan varlıklar sayısı kadar salât et.”

SALAT-I TEFRİCİYE DUASININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Salat-ı Tefriciye duası bir hayli ünlü olan bir salattır. Salat-ı Tefriciye duası, ihlas ile birlikte okunmaya devam edildiği durumda okuyan bireyde dilediklerinin gerçekleşmesi, yaşamında meydana gelen sorunların ortadan kalkması, başlarına gelebilen zorluklar, hastalıklar mevcut olduğunda oldukça fazla etkili olduğu bilinmektedir.

Bununla beraber İmam Kurtubi’nin dediğine göre Salat-ı Tefriciye 100 kez veya 41 kez okumaya devam edilmesi halinde bireyin zaman geçtikçe problemlerinin giderildiğini, işlerinin oldukça kolaylaştığını, içinin nurla dolduğunu, rızkının bir hayli bollaştığını, itibarının da arttığını belirtmiştir. Birey eğer dilediklerinin çabuk gerçekleşmesini istiyor ise Salat-ı Tefriciye duasını okunması gerekmektedir.

Kurtubi önemli olan ya da hayırlı olan bir işin gerçekleşebilmesi ya da belaların def edilebilmesi için Salat-ı Tefriciye 4444 kez okunmalı demiştir.