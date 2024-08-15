Salça kazanı devrildi aynı aileden 4 kişi yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında bir evin bahçesinde meydana geldi. Aile, kazana koydukları domatesleri salça yapmak için kaynatırken, kazanın altındaki taşın parçalanmasıyla denge kaybedildi ve kazan devrildi.

Kaynar domates suyu, aile üyeleri Fatma D. (65), Sibel D. (44), Alev D. (41) ve Batuhan D.'nin (17) üzerine döküldü.

Vücutlarında 2'nci derece yanıklar oluşan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk tedavilerinin ardından yanık ünitesine alınan yaralıların durumu ciddiyetini korurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.