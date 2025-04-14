Salça satan padişah torununun çakarlı araçla gezdiği ortaya çıktı

II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, trafikte çakarlı araç kullandığına dair görüntüler dikkat çekti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarda, Osmanoğlu’nun İstanbul trafiğinde çakarlı bir araçla seyrettiği görülüyor. Görüntülerin hızla yayılmasıyla, Osmanoğlu’nun bu ayrıcalığı hangi yetkiyle kullandığına dair sorular gündeme geldi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından görüntüleri “Vatandaşlar, Trafikte çakarla gezen bir aracı gönderdiler. Çakarlı aracı, Sultan Abdülhamid’in 4. Kuşak torununun kullandığı ortaya çıktı. Kendisi bir ocak yönetiyormuş. Bu şahıs hangi işi yapıyor da normal vatandaştan ayrıcalık elde ediyor?" sözleriyle duyurdu.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK



Türkiye’de çakarlı araç kullanımı, Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 141. maddesi ile sıkı bir şekilde düzenleniyor. 1 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre, çakar lamba kullanımı yalnızca polis, itfaiye, ambulans gibi acil durum araçları ve belirli resmi görevlerde bulunan kişilerle sınırlı. Kamu kurumlarında üst düzey yöneticiler, genel müdürler veya diğer unvanlı kişiler için çakar kullanımı yasaklanmış durumda. Bu düzenlemeler, çakar lamba suistimallerini önlemeyi ve trafikte eşitliği sağlamayı amaçlıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Orhan Osmanoğlu’nun kullandığı belirtilen aracın çakar lambalarının aktif olduğu görülüyor. Ancak, Osmanoğlu’nun resmi bir görevde olup olmadığı veya çakar kullanımı için özel bir izin aldığına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.