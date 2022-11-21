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Salça şişesinde uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

Van'dan Kars'a salça şişesinde taşıdığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı Iğdır'da tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:34
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Salça şişesinde uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

Salça şişesinde uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
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AA'da yer alan habere göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, B.G. ve G.K'nin Van'dan Kars'a uyuşturucu götüreceği bilgisini aldı.

Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Iğdır-Kars kara yolunda şüphelilerin bulunduğu otobüs durdurularak dedektör köpekle arama yapıldı.

Çalışmada bir salça şişesinde 354 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheliler B.G. ile G.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.K. ise serbest bırakıldı.

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