Salça şişesinde uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

AA'da yer alan habere göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, B.G. ve G.K'nin Van'dan Kars'a uyuşturucu götüreceği bilgisini aldı.



Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Iğdır-Kars kara yolunda şüphelilerin bulunduğu otobüs durdurularak dedektör köpekle arama yapıldı.



Çalışmada bir salça şişesinde 354 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheliler B.G. ile G.K. gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.K. ise serbest bırakıldı.