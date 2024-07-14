Saldırganın Trump’a ateş ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kimliği belli oldu

ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’a suikast düzenlendi. Trump suikastta kulağından yaralandı. Pensilvanya’daki mitingde düzenlenen saldırıda yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişi ile birlikte bir izleyicinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

ABD Gizli Servisi saldırganın kürsüye birden fazla kez ateş ettiğini belirtti.

Kürsüde seçmenlerine hitap eden Trump, silah seslerinin gelmesinin ardından kulağını tutarak aniden yere yığıldı. Korumalar anında Trump’ın etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. Trump sonrasında ise yumruğunu havaya kaldırarak iyi olduğu mesajı verdi. O sırada Trump’ın kulağından kan geldiği görüldü.

ÇOK KONUŞULACAK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Trump’a suikast girişimi ile ilgili çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı düzenleyen kişinin çatıda silahla olduğu görüldü. Çevrede çok sayıda kişi panikle kaçışırken saldırgan ateş ediyordu. Sonrasında ise güvenlik görevlilerinin saldırganı öldürdüğü görüldü.

Ortaya çıkan görüntüler Trump’ın mitinginde bir güvenlik açığı olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Suikast girişimi sonrası açılan soruşturmayı devralan FBI yetkilileri saldırganla ilgili yaptığı ilk açıklamada 20 yaşında bir Pensilvanyalı olduğunu belirtmişti. Ortaya çıkan son gelişmeye göre suikast girişimini düzenleyen kişinin Thomas Matthew Crooks olduğu tespit edildi.