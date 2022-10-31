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  • Saldırganların sesine çıkınca vuruldu! “Kim diye bakayim dedim, vuruldum”

Saldırganların sesine çıkınca vuruldu! “Kim diye bakayim dedim, vuruldum”

Ataşehir’de 20 yaşındaki bir genç, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların, gencin arkadaşının adını söylediği ancak kendisi dışarıya çıktığı için o zannedilerek vurulduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 15:28
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Saldırganların sesini duyunca dışarı çıktı, vuruldu! “Kim diye bakayim dedim, vuruldum”

Saldırganların sesine çıkınca vuruldu! “Kim diye bakayim dedim, vuruldum”
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İHA'nın haberine göre; Ataşehir’de meydana gelen olayda, önceki gün saat 13.00 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde motosiklet alım satım işi yapan Mert Can (20), saat 12.00 sıralarında tamirci arkadaşını ziyarete geldi. Genç burada arkadaşıyla vakit geçirdiği esnada biri kasklı diğeri maskeli olan motosikletli 2 şahıs işyerinin kapısının önüne geldi. Şahıslar ardından 5 kez gencin arkadaşının adını söyleyerek dışarıya çağırdı.

 

SALDIRIDA 3 KURSŞUN İSABET ETTİ

Arkadaşının müşteriyle ilgilenmesi nedeniyle kendisi sese yönelen genç, saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların yaklaşık 7 el ateş açması sonucu Mert Can sol bacağından 1, sağ bacağından ise 3 kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından saldırganlar hızla kaçarken, kurşunların hedefi olan genç ise panikle koşarak işyerine girip canını zor kurtardı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

KİME DİYE BAKİYİM DEDİM VURULDUM

Olayla ilgili ifade veren Mert Can, “Cumartesi günü 12 sıralarında arkadaşımın dükkanına arkadaşımı görmeye gittim. Arkadaşımla oturuyorduk. arkadaşım müşteri ile ilgileniyordu. Bende kapının önünde sigara içiyordum. O esnada motor sesi duydum, motorla gelenler arkadaşımın ismini hitap ederek 5 defa seslendiler. Arkadaşım müşteri ile ilgileniyordu, bende bakiyim kim diye yürüdüm. O esnada bir anda ateş etmeye başladılar. Toplam 7 el ateş ettiler, bir sol bacağımdan 3 de sağ bacağından vuruldum” dediği bilgisine ulaşıldı.

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