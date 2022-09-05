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Ankaragücü Beşiktaş maçında yaşanan futbol terörü göz göre göre geldi

Dün akşam oynanan Ankaragücü – Beşiktaş maçının ardından maçtan çok maç sonu yaşananlar konuşuldu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:54
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Saldırı anında Cenk Tosun orada olmasa tekme direkt olarak Salih Uçan’ın beline doğru gidecekti. Genç bir yıldızın futbol hayatı bitecekti belki de

Ankaragücü Beşiktaş maçında yaşanan futbol terörü göz göre göre geldi
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İSA KARAARSLAN / Yeniçağ

Bitiş düdüğüyle beraber sahaya atlayan bir Ankaragüçlü Beşiktaşlı futbolculara ‘uçan tekme’ savurdu.

Tribündeki taraftar izliyor, ekran başındakiler izliyor, güvenlik görevlileri izliyor…

Bu nasıl bir güvenlik zafiyetidir? Ya saldırganın elinde bıçak olsaydı? Saldırı anında Cenk Tosun orada olmasa tekme direkt olarak Salih Uçan’ın beline doğru gidecekti. 28 yaşında bir futbolcunun futbol kariyeri bitseydi ne olacaktı? Geri dönülemez bir hasar alsaydı hesabını kim verecekti?

Olayın ilginç olan taraflarından biri ise saldırgana müdahale eden Josef De Souza’nın kırmızı kart görmesiydi. Burada Salih Uçan’ın direkt olarak kendi ağzından dökülen şu kelimeleri kullanmak gerekiyor:

“Josef de Souza kırmızı kart gördü, taraftarı oradan uzaklaştırmak için. Ne yapsın orada ''gel takım arkadaşıma vur'' mu desin?”

Peki, ne oldu da bu noktaya geldik?

Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim…

2019-2020 sezonu Süper Lig’de 28. hafta

Trabzonspor Alanyaspor’un konuğu.

Şu anda Trabzonspor’un oyuncusu olan Anastasios Bakasetas maçın son dakikalarında golü kaydedip takımına bir puanı getirmişti.

Önce protokolde gerilim yükseldi. Trabzonsporlu yöneticiler Alanyapor kulüp çalışanlarına tepki, gösterdi. Tepkinin büyümesi üzerine protokol tribününde arbede yaşandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Hatırladınız mı o görüntüleri?

Sonrasında ne olmuştu?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı. Ahmet Ağaoğlu’nu Jandarma ekipleri güç bela sahadan çıkarmıştı.

Sahi ne olmuştu o olaydan sonra? Ahmet Ağaoğlu’na nasıl bir ceza verilmişti?

Hem fiziki saldırıda bulunan hem de o dönem yürürlükte olan Covid-19 talimatlarını aşan Sayın Ağaoğlu 15 gün ceza almıştı.

15 gün…

Ne caydırıcı ceza ama…

Bu caydırıcı cezalar(!) bile bu tarz olaylara engel olamamış olacak ki dün akşam bunu gördük.

Eee ne demişler “İmam böyle yaparsa cemaat neler yapar”

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doğrucu davut
5.09.2022 15:56
suçu trabzon yaparsa mübah başkası yaparsa günah bak fetvada gelmiş  
 
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