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Saldırı için Türkiye’ye gelen PKK'lı terörist yakalandı

Sakarya'da, PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında eğitim alarak, Türkiye'ye eylemler gerçekleştirmek için geldiği belirlenen 1 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 23:57
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Saldırı için Türkiye’ye gelen PKK'lı terörist yakalandı

Saldırı için Türkiye’ye gelen PKK'lı terörist yakalandı
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(DHA) - Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında özel eğitim alarak, terör örgütü adına eylemler gerçekleştirmek için Türkiye’ye gelen şüphelinin Sakarya’da olduğunu belirledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla, evin kapı kilidi kırılarak içeri girildi. Şüpheli gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. 

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