Saldırı için Türkiye’ye gelen PKK'lı terörist yakalandı

(DHA) - Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında özel eğitim alarak, terör örgütü adına eylemler gerçekleştirmek için Türkiye’ye gelen şüphelinin Sakarya’da olduğunu belirledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla, evin kapı kilidi kırılarak içeri girildi. Şüpheli gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.