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Terör saldırısına dair yetkili ağızlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakan Bozdağ saldırının aydınlatılması adına yapılan görevlendirmeleri açıkladı

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısına dair yetkili ağızlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. RTÜK, patlamaya ilişkin yayın yasağı getirirken, son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırının aydınlatılması adına 8 savcı ve 2 başsavcıvekilinin görevlendirildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 03:23
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Saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olayın aydınlatılması adına görevlendirilen savcı ve başsavcıvekili sayısını açıkladı

Terör saldırısına dair yetkili ağızlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakan Bozdağ saldırının aydınlatılması adına yapılan görevlendirmeleri açıkladı
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Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz Cumhuriyet Savcısı ve iki Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ OLARAK ŞU DETAYLARI VERMİŞTİ

"Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor. Pek çok provokatif Haberler dolaşıyor. Asılsız yönlendirme amaçlı haberlere itibar etmemelerinin faydası vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu olayı yapanların elbette hesabı var. Türkiye'nin güvenilirliğini, huzurunu kaçırmak, birliğimize yönelik bir saldırıdır."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY OLAY YERİNDEKİ İNCELEMESİ ARDINDAN ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ

"Ne yazık ki, talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz, şu ana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde. Tabi ki, çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. 

Tüm kamera görüntüleri inceleniyor, tanıklarla olayla ilgili görüşülüyor, gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleşince basınımızla paylaşılacaktır. An itibariyle 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. 

Başta Taksim İlkyardım olmak üzere yaralılarımız çeşitli hastanelerde tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Emniyet birimlerimiz, savcılığımız, tüm adli birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Burada 8 savcımız var, yine merkezde adli tıpta 6 savcımız ilave çalışmalarını sürdürüyor. Gerektiği takdirde gerekli lojistik destek ve adli çalışmalar yapılıyor ve gerektiği ölçüde yapılacaktır. Son ana kadar olayın takipçisi olacağız. "

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