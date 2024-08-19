Saldırıya uğrayan Ali Koç soluğu Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'nin yanında aldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe maçında bir kulüp görevlisi tarafından saldırıya uğrayan Ali Koç soluğu Ankara'da aldı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Ayağının tozuyla CHP Genel Merkezi'ne giden Ali Koç burada Özgür Özel ile bir araya geldi.

İkili arasında yapılan görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar da katıldı.

BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Yapılan görüşme sonrasında binadan ayrılan Ali Koç MHP Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeye gitti.