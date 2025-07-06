Saldırıya uğrayan deniz kaplumbağası duygusal törenle okyanusa döndü

Florida'da ocak ayında bir yırtıcı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan ve ön yüzgeci ampute edilen genç bir caretta caretta olan Dilly Dally, uzun tedavi sürecinin ardıAtlantik Okyanusu'na geri salındı. Juno Beach, Florida'daki Loggerhead Deniz Canlıları Merkezi'nin önünde, düzinelerce destekçinin eşlik ettiği duygusal bir törenle özgürlüğüne kavuştu.

UZUN İYİLEŞME SÜRECİ VE DUYGUSAL VEDALAŞMA

Yaklaşık 72 kilogram ağırlığındaki Dilly Dally, ocak ayında Loggerhead Deniz Canlıları Merkezi'ne getirilmişti. Saldırının ardından üç hafta sonra hasar gören uzvunun alınması için ameliyat oldu. Beş aylık tedavi sürecinde bazı yara komplikasyonları yaşasa da Dilly Dally, rehabilitasyonunu başarıyla tamamladı. Merkez, sosyal medya paylaşımında, "Burada oyalanmak yok! Dilly Dally evine döndü!" ifadeleriyle Dilly Dally'nin suya bırakılmadan hemen önceki anlarını gösteren bir video yayımladı. Videoda, Dilly Dally'nin sağ ön yüzgeci olmadan yüzdüğü görüldü. Plajda onu bekleyen onlarca destekçi, kaplumbağa nazikçe kuma bırakıldığında onun yavaşça Atlantik sularına doğru ilerlemesini izledi.

DENİZ KAPLUMBAĞALARININ ZORLU MÜCADELESİ

Dilly Dally, merkez tarafından rehabilite edilip doğaya bırakılan Falafel adlı başka bir ampute caretta caretta ve Scout gibi türdeşleriyle birlikte vahşi yaşama geri döndü. Loggerhead Deniz Canlıları Merkezi, nesli tükenmekte olan bu canlıların azalan popülasyonları için devam eden tehditler karşısında kaplumbağaları iyileştirmeyi ve korumayı öncelik olarak görüyor. Dünya genelinde sayıları yaklaşık 6,5 milyon olarak tahmin edilen bu hayvanlar ve yumurtaları, kaçak avlanma, balıkçılar tarafından kazara yakalanma, iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle yaşam alanlarının bozulması gibi tehditlerle karşı karşıya. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, dünya genelindeki yedi deniz kaplumbağası türünden üçünün tehlikede olduğunu, bunlardan ikisinin kritik derecede tehlikede olduğunu rapor etti.

AMPUTE DENİZ KAPLUMBAĞALARI HAKKINDA BİLİMSEL VERİLER

2023'te Zoological Society of London'ın Animal Conservation dergisinde yayımlanan bir çalışma, ampute caretta caretta dişi kaplumbağalarındaki üremeyi inceledi. Çalışma, uzuv amputasyonunun deniz kaplumbağalarında bilinen bir durum olduğunu ve canlıların rehabilitasyon sonrası iyi iyileşebildiğini ve yüzmeyi yeniden öğrenebildiğini ortaya koydu. Makale, ampute kaplumbağaların karaya yumurtlamak için yüzebildiğini, ancak hasarlı uzuvların bu süreçte onları karasal tehditlere karşı daha büyük risk altına soktuğunu belirtti. Amputasyonlar, tıbbi zorunlulukların yanı sıra, teknelerle çarpışmalar veya balıkçılık ekipmanlarına takılmalar gibi nedenlerle vahşi doğada da meydana gelebiliyor.

Loggerhead Deniz Canlıları Merkezi, Dilly Dally ve diğer takip ettikleri deniz kaplumbağalarının hareketlerini internet üzerinden canlı olarak izleme imkanı sunuyor. Bu sayede, meraklılar kaplumbağaların okyanustaki yolculuklarını yakından takip edebiliyor.