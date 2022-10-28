28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Bıçaklı saldırıya uğrayan yıldız futbolcudan kötü haber

Bıçaklı saldırıya uğrayan yıldız futbolcudan kötü haber

Milano'da bıçaklı saldırıya uğrayan Pablo Mari'nin son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 21:26
Takip Et

Saldırıya uğrayan Pablo Mari'nin son durumu için açıklama geldi. 2 ay yok

Bıçaklı saldırıya uğrayan yıldız futbolcudan kötü haber
+
Aa
-

İtalya'nın Milano kentinde süpermarkette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda yaralanan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Monza'nın İspanyol defans oyuncusu C'nin sahalardan 2 ay uzak kalacağı bildirildi.

Monza Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun bu sabah Milano'daki Niguarda Hastanesinde operasyon geçirdiği, 2-3 gün hastanede gözlem altında tutulacağını bildirildi. Operasyonun iyi geçtiği ve Mari'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Bu arada, Monza Üst Yöneticisi (CEO) Adriano Galliani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Pablo Mari'nin dün akşam maruz kaldığı saldırının bütün takımda şok etkisi yaşattığını, bu nedenle Serie A'nın 12 haftasında 31 Ekim'de Bologna ile yapacakları maçın ertelenmesini talep ettiklerini kaydetti.

ŞOK EDİCİ

Galliani, dün olayın ardından Mari'yi hastanede ziyaret etmiş ve basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Market arabasında çocuğu varmış, yanında da karısı ve hiçbir şey fark etmemiş. Sırtında çok güçlü bir kramp hissettiğini söyledi ki bu aslında söz konusu kişinin bıçağı. Muhtemelen onu uzun boylu olması kurtardı. Bir kişiyi boğazından bıçakladığını görmüş. Bu şok edici." ifadelerini kullanmıştı.

46 yaşındaki akli dengesi bozuk bir İtalyan vatandaşının süpermarketten aldığı bıçakla rastgele gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında Mari’nin de olduğu 5 kişi yaralanmış, 1 kişi de hayatını kaybetmişti.


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
5
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
6
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
7
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.