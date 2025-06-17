Saldırıyı üç gün önceden detaylarıyla İran’a sızdırdı! Dünya devi İsrail’in atacağı her adımı önceden biliyordu…

İsrail’in İran’a hain saldırısı sürerken, yandaş kalem Abdulkadir Selvi’den bomba bir iddia geldi. Selvi, bugünkü köşe yazısında Çin, İran’ı, İsrail’in saldırısı konusunda 3 gün önceden uyardığını öne sürdü. Selvi ayrıca İran’a Cin’in iki kritik bilgi verdiğini söyledi.

SELVİ'DEN ÇİN İDDİASI

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi bugünkü ‘ABD, İran’a müdahale edecek mi?’ başlıklı köşe yazısında flaş bir iddiayı ortaya attı. Selvi, Çin’in İran’ı, İsrail saldırısı konusunda 3 gün önceden uyardığını yazdı. Selvi, “İsrail’in saldırısından 3 gün önce Çin, İran’ı, İsrail’in saldırısı konusunda uyarmış. Çin, İran’a iki kritik bilgi vermiş” dedi. Selvi iki kritik bilgiyi şu şekil anlattı:

1- İsrail, günler içinde sizi vuracak.

2- İsrail, sizin haberleşme sistemini ele geçirmiş durumda. Telefonlarınızı dinliyor. Aldığınız her karardan haberleri var. Haberleşme sisteminizi ele geçirdiği için rejimin önemli isimlerinin yerlerini anlık olarak belirleyecek durumda.

NE OLMUŞTU?

13 Haziran'da İsrail, İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı açıkladı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınamıştı.