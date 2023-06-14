Salep bitkisi kabızlığa böyle iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen salep bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KABIZLIĞA BÖYLE İYİ GELİYOR

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olarak kabızlığa iyi geliyor.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu oluşan ve sık görülen bir sorundur. Bunun sonucunda çıkan dışkı çok sert ya da çok küçük olabilir. Ayrıca tuvalet yaparken zorlanma hissi de mevcuttur. Haftada üç seferden az dışkılama ihtiyacı duyulması kabızlık olarak adlandırılır.

SALEP BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Salep pek yakından bildiğiniz gibi kışın su ya da sütle yapılan içeceğiyle biliniyor. Rafine şeker yerine pişirip biraz ılımasını bekledikten sonra içine bal katılarak da içilebiliyor. Dilerseniz sizi hemen salep tarifimize alabiliriz.

Yaz geldiğindeyse bu lezzetli malzeme kendine en çok dondurma tariflerinin içinde yer alıyor.

Dondurmaya hem kıvam hem de lezzet olarak sınıf atlatıyor. Şöyle nefis bir dondurma tarifi vermeden geçmek olmaz.

Bunlar dışında birçok tatlı tarifinin içinde de yer alabiliyor. Onlar nelermiş derseniz sizi hemen salepli muhallebi tarifimize, salepli kek tarifimize ya da içindeki saleple lezzeti tavan yapan portakallı yumuşacık kek tarifimize doğru alabiliriz.

"Bunlar dışında farklı bir tarifte kullanamaz mıyız?" derseniz, elbette kullanabilirsiniz, yaratıcılık size kalmış.