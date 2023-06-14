Salep bitkisi kabızlığa böyle iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen salep bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Salep bitkisi kabızlığa böyle iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen salep bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KABIZLIĞA BÖYLE İYİ GELİYOR

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olarak kabızlığa iyi geliyor.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu oluşan ve sık görülen bir sorundur. Bunun sonucunda çıkan dışkı çok sert ya da çok küçük olabilir. Ayrıca tuvalet yaparken zorlanma hissi de mevcuttur. Haftada üç seferden az dışkılama ihtiyacı duyulması kabızlık olarak adlandırılır.

SALEP BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Salep pek yakından bildiğiniz gibi kışın su ya da sütle yapılan içeceğiyle biliniyor. Rafine şeker yerine pişirip biraz ılımasını bekledikten sonra içine bal katılarak da içilebiliyor. Dilerseniz sizi hemen salep tarifimize alabiliriz.

Yaz geldiğindeyse bu lezzetli malzeme kendine en çok dondurma tariflerinin içinde yer alıyor.

Dondurmaya hem kıvam hem de lezzet olarak sınıf atlatıyor. Şöyle nefis bir dondurma tarifi vermeden geçmek olmaz.

Bunlar dışında birçok tatlı tarifinin içinde de yer alabiliyor. Onlar nelermiş derseniz sizi hemen salepli muhallebi tarifimize, salepli kek tarifimize ya da içindeki saleple lezzeti tavan yapan portakallı yumuşacık kek tarifimize doğru alabiliriz.

"Bunlar dışında farklı bir tarifte kullanamaz mıyız?" derseniz, elbette kullanabilirsiniz, yaratıcılık size kalmış.

İlgili Haberler
Salep bitkisi neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Vize reddine itiraz yasağı Güncel
Vize reddine itiraz yasağı
14 Haziran Çarşamba TV yayın akışında ne var? 14 Haziran Çarşamba bugün hangi diziler var? Keşfet
14 Haziran Çarşamba TV yayın akışında ne var? 14 Haziran Çarşamba bugün hangi diziler var?
Kapt. Mustafa Can'dan kaçak yolcu açıklaması Güncel
Kapt. Mustafa Can'dan kaçak yolcu açıklaması
Brent petrolün varil fiyatı 74,65 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 74,65 dolar
Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız Güncel
Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız
F.Bahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber. Yılın transfer bombası patlıyor Spor
F.Bahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber. Yılın transfer bombası patlıyor
Atiba Hutchinson futbolu bıraktı Spor
Atiba Hutchinson futbolu bıraktı